Política “Brasil precisa é de bombeirose não de incendiários” Relator da comissão no Congresso que fiscalizará os gastos com o combate à Covid-19, deputado diz esperar que tensão política não afete os trabalhos

Indicado por seu partido para ser o relator da comissão mista criada no Congresso Nacional para fiscalizar as ações do governo federal em relação ao novo coronavírus, o deputado Francisco Júnior (PSD) diz que espera que a comissão não se envolva nas disputas de poder travadas atualmente entre Congresso e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). “Não é hora de incen...