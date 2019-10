Política Brasil não pode estar na mesma situação que a Argentina em 2022, diz Bolsonaro De acordo com ele, o governo tenta afastar a possibilidade de volta da esquerda no Brasil, cenário atual do país vizinho

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (10) que pretende impedir que Brasil esteja na mesma situação que a Argentina em 2022. “Nós não podemos ver, em 2022, o que este grande país ao sul da América do Sul vive no momento”, afirmou. Declaração foi dada em discurso na abertura do Fórum de Investimentos Brasil. De acordo com ele, o governo tenta afasta...