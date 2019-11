Política Brasil não adotará política de 'vender a Amazônia', diz Bolsonaro Ministro Ricardo Salles anunciou que o País participará da COP-25, na Espanha, para pedir ajuda financeira para combater desmatamento

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, 21, que não conversou com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre o Brasil buscar recursos na Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP-25) para preservação ambiental, mas que não aceita a política de "vender a Amazônia". "O que não quero é política de vender a Amazônia em troca de mig...