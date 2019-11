Política 'Brasil já tem partidos em demasia', diz Marco Aurélio sobre planos de Bolsonaro Atualmente, há 32 agremiações registradas na Corte Eleitoral; o presidente pretende patrocinar a criação de um novo partido batizado de Aliança pelo Brasil

Enquanto o presidente Jair Bolsonaro traça uma estratégia para deixar o PSL e fundar um novo partido, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta terça-feira, 12, que o "Brasil já tem partidos em demasia". Marco Aurélio é ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a quem caberá avaliar futuramente o eventual pedido de c...