Política Brasil cai em ranking de combate à corrupção País aparece em 6º lugar em levantamento que mede a capacidade de detectar, punir e prevenir a corrupção

O Brasil caiu para 6º no CCC (Índice de Capacidade de Combate à Corrupção). O ranking mede a capacidade dos países latino-americanos de detectar, punir e prevenir a corrupção. O levantamento, produzido pelas entidades Americas Society/Council of the Americas e Control Risks, foi divulgado nesta segunda-feira (14). Ao todo, a pesquisa analisou 15 paí...