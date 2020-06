Política Brasília divide Esplanada em atos pró e contra o governo

Manifestantes contrários e pró-governo Jair Bolsonaro participaram ontem de protestos na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A concentração dos atos começou às 9h. Ambos os grupos saíram em passeata pela Esplanada em direção ao Congresso Nacional.Os manifestantes, separados pela Polícia Militar do Distrito Federal, ocuparam as duas pistas do Eixo Monumental. Os...