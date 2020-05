Política Braga Netto corrobora versão de Bolsonaro Em inquérito que apura interferência na corporação, ministro afirmou que não ouviu o presidente mencionar interesse na troca do superintendente da PF do Rio

Em depoimento à Polícia Federal, o ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, afirmou que não ouviu Jair Bolsonaro mencionar interesse na troca do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro e corroborou a versão do presidente sobre a reunião ministerial de 22 de abril.Em depoimento ontem, a que a Folha de S.Paulo teve acesso, ele disse ainda que, ao lado dos m...