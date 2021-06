Política Boulos inaugura em Goiânia unidade do projeto Cozinha Solidária do MTST Projeto distribui almoços grátis para famílias carentes

Goiânia recebeu neste domingo (27) uma unidade do projeto Cozinha Solidária do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), no Residencial Itaipu. O ex-candidato à presidência da República, Guilherme Boulos (Psol), participou da inauguração. “Hoje inauguramos a Cozinha Solidária do MTST em Goiânia, no cerrado brasileiro. Um dos estados fortes do agrone...