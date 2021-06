Política Botijão de gás fica mais caro em Goiás a partir desta segunda-feira (14) Petrobras anunciou o quinto reajuste este ano, de 5,9%, e preço pode chegar a R$ 100 na capital; famílias usam a criatividade

Assim como tem acontecido com os combustíveis, o preço do botijão de gás não para de pressionar o orçamento das famílias brasileiras. Na última semana, a Petrobras anunciou o quinto aumento do ano, de 5,9%, para o botijão de 13 quilos, o que pode fazer com que o preço chegue a até R$ 100 em revendas da capital e a R$ 110 no interior a partir de hoje. Com o poder de compra...