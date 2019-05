Política '#BolsonaroTemRazão' é o assunto mais comentado no Twitter Até a ascensão das hashtags favoráveis às declarações de Bolsonaro, ocupavam o ranking as expressões "Lula Livre", #TsunamiDaEducação e #TodosPelaEducação

No dia seguinte às manifestações contra o contingenciamento de recursos no Ministério da Educação (MEC), a militância virtual simpática ao presidente Jair Bolsonaro (PSL) conseguiu emplacar a hashtag #BolsonaroTemRazão no primeiro lugar da lista de assuntos mais comentados do Twitter brasileiro. A campanha é uma mensagem de apoio às falas do presidente. Ontem, Bols...