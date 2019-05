Política Bolsonaro volta a defender aumento de pontos na CNH e fim dos radares Presidente anunciou que pretende aumentar o número de pontos da carteira para 40, mas ressaltou que "o ideal" seria passar para 60

O presidente Jair Bolsonaro conversou rapidamente hoje (23) com algumas pessoas, em Cascavel (PR), e reforçou o envio de projeto de lei ou medida provisória para alterar as regras da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em um vídeo divulgado pelo Palácio do Planalto, Bolsonaro aparece respondendo algumas perguntas de uma pessoa que reclama da burocracia exigida para a...