Política Bolsonaro volta a contestar foco de CPI e descarta se vacinar agora Além de voltar a citar tratamento ineficaz com cloroquina, presidente diz que quer ser o último brasileiro vacinado

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a contestar nesta quarta-feira (28) o foco da CPI da Covid no Senado, criada para investigar ações e omissões do governo federal na pandemia, além de repasses federais a Estados e municípios.Ao interagir com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, Bolsonaro também voltou a distorcer o tratamento ineficaz com cloroqui...