Política Bolsonaro volta a alfinetar governadores por resistência na redução do ICMS sobre combustíveis "Pela quinta vez no ano baixamos o preço do combustível (da Petrobras); a última foi cinco por cento na refinaria. Sabe quanto baixou na bomba? Zero", disse, referindo-se ao valor do imposto nos Estados

O presidente Jair Bolsonaro esteve há pouco em uma churrascaria em Miami, na Flórida, onde encontrou o bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, com quem conversou. Em vídeo postado no Twitter pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o presidente é aplaudido no restaurante e depois aparece conversando de pé com Emerson, a princípio sobre o rompimento de cont...