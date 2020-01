Política Bolsonaro visita general e vai à catedral em Brasília

Sem compromisso oficial ontem, o presidente Jair Bolsonaro visitou, no final da manhã de ontem, o general Eduardo Villas-Bôas, em sua residência, no Setor Militar Urbano, em Brasília. Bolsonaro chegou por volta das 11h30 e ficou no local por cerca de 40 minutos. Ele não falou com a imprensa. De lá, o comboio presidencial seguiu pelo centro da capital e parou na catedr...