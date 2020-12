Política Bolsonaro veta projeto que repassava até R$ 4 bi para custear transporte coletivo Proposta previa que entes federados usassem recursos para renegociar contratos com empresas prestadoras do serviço

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vetou um projeto de lei que previa o repasse de até R$ 4 bilhões a estados e municípios para custear o transporte público nesses locais. O objetivo da transferência era permitir que os entes federados renegociassem contratos com empresas prestadoras do serviço. As razões do veto foram publicadas nesta quint...