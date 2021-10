Política Bolsonaro veta nome de João Goulart para trecho da rodovia Belém-Brasília Como justificativa, o presidente alegou que concorda que personalidades da história do país devem ser homenageados desde que "a homenagem não seja inspirada por práticas dissonantes das ambições de um Estado Democrático"

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vetou nesta quinta-feira (14) projeto de lei que dava o nome do ex-presidente João Goulart a rodovia. Como justificativa, o chefe do Executivo citou "práticas dissonantes das ambições de um Estado Democrático de Direito". A proposta dos parlamentares previa homenagear o chefe do Executivo deposto pelo golpe militar em ...