Política Bolsonaro veta campanha do BB com foco na diversidade e diretor é exonerado; veja Peça, voltada ao público jovem, era estrelada por atores e atrizes negros, além de jovens tatuados ou de cabelos compridos

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) vetou uma campanha publicitária do Banco do Brasil que encampava a diversidade. O chefe do Executivo teria se incomodado de tal forma com a peça que não bastou o vídeo – que já estava pronto – não ser mais veiculado: o diretor de Comunicação e Marketing da instituição, Delano Valentim, foi demitido por conta da campanha. As informações s...