Política Bolsonaro: “Vamos varrer esta turma vermelha do Brasil” Presidente esteve no Piauí para participar da inauguração de uma escola militar que foi batizada com seu nome

Em sua terceira ida ao Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) esteve na Parnaíba, no Piauí, para inaugurar escola militarizada batizada com o seu nome e discursou reforçando sua agenda ao lado do prefeito Francisco de Moraes Souza, o Mão Santa (MDB), nesta quarta-feira (14). No local, ele disse que pretende tirar uma suposta ameaça comunista do país e promet...