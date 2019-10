Política Bolsonaro vai pedir auditoria no PSL e acusa partido de autoritarismo Grupo de deputados aliados vai solicitar que contas da sigla sejam submetidas a verificação externa; Bivar ironiza e diz estar ‘feliz’ com a preocupação do presidente

Estimulado pelo presidente Jair Bolsonaro, um grupo de deputados do PSL vai pedir ao partido que promova uma auditoria de suas contas para avaliar como foram utilizados os recursos públicos recebidos por meio do Fundo Partidário. A medida tem como foco o presidente nacional da legenda, deputado federal Luciano Bivar (PE), com quem Bolsonaro trava um duelo nos últimos d...