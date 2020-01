Política Bolsonaro vai demitir auxiliar de Onyx que fez 'voo particular' em avião da FAB 'Inadmissível o que aconteceu', diz presidente sobre viagem de Vicente Santini a Nova Délhi, na Índia

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira, 28, que irá demitir o secretário-executivo da Casa Civil, Vicente Santini, por utilizar uma aeronave oficial para se deslocar até Nova Délhi, na Índia. Bolsonaro ficou incomodado com o voo particular do número 2 de Onyx Lorenzoni, enquanto demais ministros optaram por viajarem por companhias aéreas comerciais. ...