Política Bolsonaro vai definir ministros para o TSE Mandatos de Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira terminam até maio; Corte Eleitoral investiga presidente por propaganda irregular em 2018

Alvo de ações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que em tese podem levar à perda do seu mandato, o presidente Jair Bolsonaro terá de escolher nos próximos meses dois novos ministros para a Corte. Os mandatos de Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira se encerram, respectivamente, em 27 de abril e 9 de maio. As escolhas possuem importância porque tramitam no TSE oito pr...