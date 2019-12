Política Bolsonaro vai a hospital e fala em 'possibilidade de câncer de pele' Com o curativo na orelha, o presidente afirmou que está bem e que dormiu durante procedimento de "checagem"

O presidente Jair Bolsonaro realizou nesta quarta-feira, 11, procedimento dermatológico no Hospital da Força Aérea Brasileira (HFAB). Em fala no Palácio da Alvorada, ele comentou sobre a possibilidade de um câncer de pele. "Foi rotina. A possibilidade de câncer de pele existe", disse. Com o curativo na orelha, o presidente afirmou que está bem e que do...