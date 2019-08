Política Bolsonaro vai à inauguração de escola militar batizada com seu nome no Piauí Presidente participará de evento nesta quarta-feira (14), acompanhado do prefeito Francisco de Moraes Souza, o Mão Santa, primeiro governador cassado do País por acusações de corrupção

O presidente Jair Bolsonaro deve participar nesta quarta-feira, 14, da inauguração de uma escola militar batizada com o seu nome em Parnaíba (PI). Ele fará a visita acompanhado do prefeito da cidade, Francisco de Moraes Souza, o Mão Santa, primeiro governador cassado do País por acusações de corrupção. Durante a viagem ao Piauí, também está prevista a part...