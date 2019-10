Política "Bolsonaro usar gabinete do Palácio para interferir em outro Poder é golpe", diz Delegado Waldir Goiano acredita que seguirá na liderança do partido na Câmara dos Deputados

No olho do furacão por conta da crise do PSL, o deputado federal goiano Delegado Waldir diz estar confiante de que seguirá na liderança do partido na Câmara e considera que o vazamento de áudio em que o presidente Jair Bolsonaro articula assinaturas para destitui-lo do cargo mostra "clara interferência" de um Poder sobre outro. O parlamentar considera que o fato o favorece n...