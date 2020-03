Política Bolsonaro usa máscara em live e sugere adiar manifestações pró-governo "Eu, como presidente, tenho que tomar uma posição", afirmou. Em seguida, disse que o ato não era dele e ocorreu de forma "espontânea"

Após o avanço do coronavírus no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro sugeriu nesta quinta-feira, 12, o adiamento ou suspensão das manifestações pró-governo marcadas para o dia 15 de março. “Para daqui um ou dois meses (faz a manifestação). Já foi dado um tremendo recado para o parlamento”, afirmou em live no Facebook, fazendo referência às discussões sobre o Orçamento I...