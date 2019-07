Política Bolsonaro tomou atitude pusilânime e covarde, diz diretor do Inpe Diretor do Instituto disse que ficou escandalizado com as declarações que, para ele, parecem mais "conversa de botequim"

Acusado pelo presidente Jair Bolsonaro de estar agindo "a serviço de alguma ONG", o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Ricardo Magnus Osório Galvão, disse em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo que ficou escandalizado com as declarações que, para ele, parecem mais "conversa de botequim". Galvão, que dirige o instituto desde setembro d...