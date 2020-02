Política Bolsonaro tira Onyx da Casa Civil e convida general para o cargo Presidente promoverá mudanças na Esplanada dos Ministérios; militar comandou operação no Rio de Janeiro em 2018

Atualizada Às 13h50 O presidente Jair Bolsonaro convidou o general Walter Braga Netto, que comandou a intervenção no Rio de Janeiro em 2018, para o cargo de ministro da Casa Civil. Ele substituirá Onyx Lorenzoni, que deverá ser deslocado para o Ministério da Cidadania, hoje comandado por Osmar Terra. Desta forma, todos os ministros que trabalham dentro do Palácio do...