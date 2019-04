Política Bolsonaro teve dados acessados na eleição 'Ambos os servidores fizeram vários acessos o ano todo, concentrados em determinados períodos', afirmou Marcos Cintra, secretário da Receita Federal

A Receita Federal identificou que os dois servidores que acessaram dados do presidente Jair Bolsonaro e de seus familiares fizeram várias consultas ao longo de 2018 e em períodos que coincidem com datas importantes do calendário eleitoral, disse neste sábado (6) o secretário da Receita Federal, Marcos Cintra. "Está comprovado e está nas mãos da polícia. Nem o secretário d...