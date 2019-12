Política Bolsonaro testa sorte e aposta no '13' na Mega da Virada Presidente faz aposta em Brasília e diz que apostou números por sugestão de apoiadores

Após passar cerca de uma hora no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro resolveu testar a sorte e apostar na Mega da Virada na manhã desta quinta-feira, 26. Ele disse que fez “dois joguinhos só”, mas não quis revelar os valores. O presidente também tirou fotos com admiradores e disse que o vencedor do jogo sairá da lotérica na qual apostou, localizado no bai...