Política Bolsonaro testa novamente positivo para Covid-19 Resultado saiu na noite dessa terça-feira (14) e o presidente afirmou que está bem

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta quarta-feira (15) que testou novamente positivo para Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), pouco mais de uma semana depois de ter anunciado o resultado do primeiro exame. Ele continua em isolamento no Palácio da Alvorada, sua residência oficial, se reunindo com os ministros por videoconferência. Em entrev...