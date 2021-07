Política Bolsonaro terá alta do hospital neste domingo, diz médico do presidente Presidente está internado em São Paulo desde a última quarta-feira após sentir dores devido a uma obstrução intestinal

O presidente Jair Bolsonaro terá alta neste domingo (18), afirmou em entrevista o médico Antonio Macedo, o cirurgião-chefe da equipe que cuida do presidente, internado desde quarta-feira (14) em um hospital de São Paulo com um quadro de obstrução intestinal. Macedo falou neste sábado (17) com os jornalistas na porta do hospital Vila Nova Star. Segundo ele, o sist...