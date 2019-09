Política Bolsonaro terá agenda limitada em Nova York

O presidente Jair Bolsonaro desembarca nesta segunda-feira, às 16h40 (horário de Brasília), em Nova York, onde fará o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) na manhã da terça-feira, 24. Até ontem, a agenda do presidente estava limitada à realização do discurso, que acontecerá às 10h.De acordo com o Itamaraty, ainda não está na agenda oficial u...