Política Bolsonaro suspende viagem à Polônia, Hungria e Itália por causa de epidemia de coronavírus Norte italiano é um dos locais que concentram maior quantidade de casos na Europa; Brasil tem 8 casos confirmados

O presidente Jair Bolsonaro decidiu suspender temporariamente sua visita à Polônia e à Hungria, programada para o fim de abril, diante do avanço da epidemia do novo coronavírus pela Europa. Na semana passada, diante do aumento de casos na Itália, Bolsonaro já havia anunciado a possibilidade de cancelar a ida ao país que estava incluso no roteiro. A viagem...