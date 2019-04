Política Bolsonaro sugere que Mourão atua como presidente paralelo Crítica do presidente a Mourão foi feita em conversa com senadores e deputado durante ‘voo da queimação’, no dia 11, entre Brasília e Rio

O fogo amigo continua alto no Palácio do Planalto. Embora o presidente Jair Bolsonaro peça mais sintonia e menos ruído na equipe, nos bastidores ele também critica o vice Hamilton Mourão. Pouco antes de a nova ofensiva contra Mourão vir à tona, o próprio presidente fez reparos à atuação do general, durante um voo de Brasília para o Rio, em conversa com senadores e um d...