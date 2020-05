Política Bolsonaro sobrevoa manifestação de apoiadores na Esplanada dos Ministérios Ele chegou a fazer uma transmissão ao vivo do sobrevoo em sua página no Facebook

O presidente Jair Bolsonaro sobrevoa a Esplanada dos Ministérios, onde ocorre uma manifestação de apoiadores do governo na manhã deste domingo (31). Bolsonaro está a bordo de um helicóptero e acena para os manifestantes. Ele chegou a fazer uma transmissão ao vivo do sobrevoo em sua página no Facebook. Concentrados na Praça dos Três Poderes, os manifestantes também acenam e...