Política Bolsonaro sobre massacres nos EUA: 'Não é desarmando o povo que você vai evitar' Nos últimos dias, três ataques a tiros aconteceram nos EUA matando ao menos 30 pessoas

O presidente Jair Bolsonaro lamentou neste domingo, 4, as mortes ocorridas em ataques a tiros nos últimos dias nos Estados Unidos, mas repetiu que o desarmamento não é a saída para evitar esse tipo de tragédia. "Eu lamento, e já aconteceu no Brasil também", afirmou, ao deixar o Palácio do Alvorada. "Mas não é desarmando o povo que você vai evitar isso. ...