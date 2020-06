Política Bolsonaro sobre ação do STF contra aliados: “Não vou ser o primeiro a chutar o pau da barraca" Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, ele afirmou que está "fazendo o que deve ser feito" e acrescentou que em breve tudo será colocado "no seu devido lugar"

Após afirmar na noite de terça-feira que tomará "medidas legais" para proteger a Constituição, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer nesta quarta-feira, 17, que considera ter havido "abusos" na ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) para quebrar o sigilo bancário de dez deputados e um senador aliados ao seu governo. Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvo...