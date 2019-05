Política Bolsonaro sinaliza mudar de ideia sobre veto a bagagem grátis e diz: 'Eles (o PT) gostam de pobre' “Estou convencido, posso mudar. No final você vai pagar a conta”, disse o presidente em live nas redes sociais

O presidente Jair Bolsonaro disse nessa quinta-feira (30) que tende a vetar trecho da Medida Provisória 863 que isenta a cobrança de bagagem por parte de empresas aéreas. “Até o veto meu ou sanção, nós vamos acompanhar aqui nos comentários as opiniões de vocês. No momento, eu estou convencido, posso mudar, a vetar o dispositivo”, disse, em live no Fac...