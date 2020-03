Mesmo com o primeiro resultado do exame de coronavírus tendo dado negativo, o presidente Jair Bolsonaro vai repetir o teste no início da semana que vem, segundo o Estado apurou. Ele também deverá ficar mais alguns dias em isolamento no Palácio da Alvorada.

A medida será necessária pelo tempo que o presidente passou no avião e ao lado do secretário da Comunicação, Fabio Wanjgarten, diagnosticado com a doença na quinta-feira, como antecipou o Estado.

O cardiologista Leandro Echenique afirmou à reportagem que o presidente deverá ficar mais um tempo em isolamento. "Ele segue de quarentena até o começo da próxima no Palácio do Alvorada. Precisa ficar isolado pelo menos sete dias depois do contato", disse ele ao Estado.