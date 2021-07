Política “Bolsonaro será derrotado em 2022, se até lá for presidente”, diz João Doria Em entrevista ao POPULAR em Goiânia, onde veio pedir votos às prévias do PSDB, João Doria elogia Marconi e propõe “a melhor via”

Ao iniciar pela Região Centro-Oeste as viagens pelo País para pedir votos para as prévias do PSDB que escolherão o candidato a presidente da República, o governador de São Paulo, João Doria, minimizou a polarização no País entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e disse que o PSDB “não será terceira via, mas a ...