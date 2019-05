Política Bolsonaro: sem reforma, faltará dinheiro para salários em 2024 Presidente ressaltou urgência e comentou: ‘ela é salgada para alguns? Pode até ser, mas estamos combatendo privilégios’

O presidente Jair Bolsonaro disse hoje (20) que falta dinheiro no governo federal e que se a reforma da Previdência não for aprovada, em no máximo cinco anos, não haverá recursos para pagamento de servidores na ativa. “Não podemos desenvolver muita coisa por falta de recursos, por isso precisamos da reforma da Previdência. Ela é salgada para alguns? Pode até ser, mas e...