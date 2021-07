Política Bolsonaro segue evoluindo, mas sem previsão de alta, diz hospital

O presidente Jair Bolsonaro segue evoluindo satisfatoriamente, de acordo com o hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde ele está internado desde a noite de quarta-feira (14).Segundo o boletim médico divulgado na noite desta sexta-feira (16), ele passou por exame de tomografia computadorizada do abdômen, que evidenciou melhora do quadro de obstrução intestinal. “O...