Política Bolsonaro se solidariza com Danilo Gentili após condenação por injúria contra Maria do Rosário Presidente também já foi condenado a pagar pagar uma multa de R$ 10 mil por ofensas disparadas contra a deputada

Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro disse se solidarizar com o apresentador Danilo Gentili, que na quarta-feira, 10, foi condenado a seis meses e 28 dias de prisão em regime semiaberto por injúria à deputada federal Maria do Rosário (PT-RS). “Me solidarizo com o apresentador e comediante Danilo Gentili ao exercer seu direito de livre expressão e sua profis...