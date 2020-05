Política Bolsonaro se reunirá com governadores para discutir ações contra a Covid-19, diz Caiado Reunião por videoconferência será realizada na próxima quinta-feira (21)

Pelas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado relatou nesta terça-feira (19) que recebeu um telefonema do Palácio do Planalto convidando governadores a participarem de videoconferência com o presidente Jair Bolsonaro na próxima quinta-feira (21), às 10h. Segundo Caiado, esse é um gesto que sinaliza um “discurso uniforme e uma ação conjunta no combate ao novo coronavírus”. Recebi telef...