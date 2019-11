Política Bolsonaro se recusa a comentar sobre aumento de desmatamento na Amazônia: 'assunto reservado' Presidente disse que discutiu o tema com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mas não pode apresentar as ações planejadas pelo governo

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) se negou a comentar, nesta terça-feira (19) o aumento de 29,5% do desmatamento na Amazônia, maior taxa desde 2008. Bolsonaro disse que perguntas sobre estes dados não devem ser feitas a ele, mas ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Bolsonaro afirmou que tratou sobre o desmatamento com Salles, porém não poderia aprese...