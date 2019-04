Política Bolsonaro se reúne com presidentes da Fifa e da CBF As competições que o Brasil vai sediar neste ano estiveram na pauta da reunião

O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje (10) o presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, no Palácio do Planalto. “Foi uma visita positiva, o presidente Bolsonaro é fã de futebol e pudemos falar da importância social e econômica do futebol no Brasil e no mundo”, disse o suiço-italiano, destacando o desenvolvimento de programas e...