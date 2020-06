Política Bolsonaro se reúne com ministros para explicar envolvimento de advogado que abrigou Queiroz Segundo integrantes do governo, presidente convocou o ministro da Justiça, André Mendonça, e o ministro Jorge Oliveira para uma reunião no Palácio do Planalto na manhã desta quinta-feira

Após a prisão do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, o presidente Jair Bolsonaro convocou na manhã desta quinta-feira, 18, seus principais auxiliares para traçar uma estratégia de reação. O clima no governo é tenso e o desafio do Planalto é como explicar o envolvimento do advogado Frederick Wassef, que representa o senador Flávio B...