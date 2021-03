Política Bolsonaro se reúne com Ludhmila, mas não bate martelo sobre nova liderança do Ministério da Saúde Eduardo Pazuello participou da conversa e endossa o nome da cardiologista para a pasta

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu neste domingo (14) com a cardiologista Ludhimila Hajjar, do Incor e da rede de hospitais Vila Nova Star. Eles conversaram sobre a possibilidade de ela assumir o lugar de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. A conversa, no entanto, foi inconclusiva. O general Pazuello, que pediu demissão neste domingo, também participou ...