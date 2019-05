Política Bolsonaro se reúne com integrantes da bancada evangélica para falar de tributação das igrejas Encontro que acontece na tarde desta terça-feira (14), foi confirmado pelo deputado Marco Feliciano (Pode-SP)

Integrantes da bancada evangélica se reúnem com o presidente Jair Bolsonaro (PSL) na tarde desta terça-feira, 14, para tratar da tributação das igrejas. A informação foi confirmada pelo deputado Marco Feliciano(Pode-SP), que participará do encontro com o também deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ). No fim do mês passado, Felici...