Bolsonaro se nega a dar entrevista até ‘matéria real do que aconteceu na ONU’

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) não falou com os jornalistas na saída do Palácio do Alvorada nesta segunda-feira (30). A justificativa, segundo ele, é a “deturpação” dos fatos feita pela mídia. “Imprensa, eu gosto muito de vocês, mas tudo é deturpado. Quando vocês fizerem uma matéria real do que aconteceu na ONU, eu dou entrevista a vocês”, disse aos presentes. Bolsonaro se ref...